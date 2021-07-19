Красноярск, 19 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Красноярскому краю более 2,4 млрд рублей на закупку современного электротранспорта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в правительстве РФ. На эти деньги закупят 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства.

«Рассчитываем, что по итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объём вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится», — отметил Мишустин на заседании правительства 15 июля.

Добавим, финансирование ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в нацпроект «Экология».