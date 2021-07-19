Кызыл, , 07:40 — REGNUM В Туве с целью оптимизации аппарата правительства республики упразднено министерство общественной безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято указом главы Владислава Ховалыга от 8 июля.

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Некоторые полномочия ликвидируемого ведомства переданы министерству юстиции, а функции по общественной безопасности делегированы администрации главы региона и аппарату правительства.

В частности, Минюст будет контролировать создание и обеспечение деятельности административных комиссий в муниципалитетах, согласовывать кандидатуры на назначение на должность секретаря комиссии.

«Упразднение министерства, которое фактически дублировало работу министерства внутренних дел по Республике Тыва, способствует экономии республиканского бюджета», — добавили в правительстве.