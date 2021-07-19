Чебоксары, 19 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии предотвращена массовая драка между жителями двух деревень. Итогом работы стало составление 45 административных протоколов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

В полиции отмечают, что причиной драки среди молодёжи в Батыревском районе стал «бытовой конфликт» между жителями сёл Долгий Остров и Шыгырдан. По данным ведомства, он произошёл в ночь с 13 на 14 июля с участием пятерых сельчан, но никто не стал обращаться к правоохранителям.

«В ночь на 16 июля в селе Батырево собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населённого пункта. Они разбежались, увидев экипажи полицейских машин», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве сообщают, что в тот день правоохранители получили информацию о конфликте, и в район направили наряды полиции и Росгвардии.

В ходе разбирательств ведомством установлен 21 человек, участвовавший в потасовке, с ними проведены профилактические мероприятия. Из них восемь человек подозревают в административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

Кроме того, правоохранители по итогам проверки 233 местных жителей составили 45 административных протоколов за совершение различных правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Канаше трёх парней осудили за жестокое избиение битой незнакомого мужчины, этому предшествовал конфликт между ними. Один из злоумышленников на момент преступления был несовершеннолетним. Двое фигурантов уголовного дела получили обязательные часы работы, ещё один — реальное лишение свободы.

Читайте также:В Чувашии вынесен приговор по делу о массовой драке