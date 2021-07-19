Южно-Сахалинск, 19 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Рабочая поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток ожидается в ближайшие дни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Ещё в марте премьер-министр анонсировал, что вернётся в регионы Дальнего Востока и проверит ход исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, связанных с развитием стратегически важной для страны территории. Михаила Мишустина в поездке на Дальний восток будут сопровождать вице-премьеры и министры правительства РФ.

Источники «Октагон.Восток» сообщили, что на Сахалине Мишустин будет работать с 25 по 28 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, список вице-премьеров России, которые станут кураторами федеральных округов, определил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 19 июля написало РБК со ссылкой на свой источник.