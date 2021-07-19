Горно-Алтайск, 19 июля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где диагноз подтвердился у девяти местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Также новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Усть-Канском, Онгудайском, Улаганском и Шебалинском районах. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 18 835. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 512 человек.

«Ранее в регионе зарегистрировано 293 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 248 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.