Улан-Удэ, 19 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 176 случаях носители были обследованы после появления признаков ОРВИ.

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Остальные входили в число контактных лиц, а также людей, обследованных с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 49 929. Число контактных лиц составляет 15 903 человек.

«По данным министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 45 300 (+150) человек, дополнительно сняты с наблюдения 362 чел», — добавили в штабе.