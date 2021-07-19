Оренбург, 19 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбурге на ул. Орская произошел провал асфальта на проезжей части. Пользователи соцсетей опубликовали фото провала, отметив, что образовалась очень глубокая яма.

Цитата «В Контакте» Провал асфальта на дороге

В комментариях горожане критикуют качество ремонта дорог. «Вдоль по Орской рядом с бордюрами идёт канализация в бетонных трубах. Видимо, трубы сгнили. Грунтовые воды сливались в канализацию и размыли основание дороги. На ул. Орджоникидзе, рядом с Орской, такая же яма. Нужно менять коммуникации — им 50 лет в обед. Советское наследие не вечное», — отметил Лев Ч. В ответ оренбуржцы иронизируют, что заменой старых коммуникаций необходимо заниматься именно после укладки дорожного плотна.

Впоследствии в пресс-службе мэрии заявили, что причиной провала асфальта стала коммунальная авария. В районе дома № 104 прорвало трубопровод. Водоснабжение абонентов, запитанных от аварийного водовода, отключили.

Для безопасности участок с ямой обнесли сигнальной лентой и засыпали провал песчано-гравийной смесью.

Пресс-служба администрации Оренбурга Аварийный участок дороги

Сегодня, 19 июля, в городе должны решить вопрос о ремонтных работах. Как пояснили чиновники, аварийный участок является абонентской водопроводной линией, поэтому ремонт должен осуществляться за счет абонентов.

Названо два варианта решения проблемы: прокладка новой линии и укрепление провала монолитным бетоном с восстановлением выравнивающего слоя и последующей укладкой покрытия за счёт подрядной организации либо ремонт аварийного участка с вскрытием дорожного полотна и затем послойной засыпкой с уплотнением и восстановлением конструктива дорожной одежды.