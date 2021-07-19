В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции
Абакан, 19 июля, 2021, 07:22 — ИА Регнум. За выходные (17−18 июля) в Хакасии стало известно о смерти двух пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, умерли 66-летняя и 86-летняя женщины.
Михаил Рифтин ИА Красная Весна
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С начала 2021 года в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 315 человек.
Напомним, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 10 423 носителя коронавируса, выздоровели 8629 человек.