Якутск, 19 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Якутске 19 июля частично восстановлена работа аэропорта, вылет и прилёт в котором были ограничены на минувших выходных в связи с задымлённостью от природных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Прибытие самолета

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Так, утром из аэропорта совершены рейсы в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский.

Авиакомпания S7 совершила посадку двух самолётов из Новосибирска. Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию.

При этом ситуация с задымлённостью города из-за лесных пожаров не нормализовалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, движения паромов на реке Лена было приостановлено в связи с нулевой видимостью из-за пожаров властями Якутии.