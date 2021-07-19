Южно-Сахалинск, 19 июля, 2021, 07:19 — ИА Регнум. На Сахалине за прошедшие жаркие выходные дни, 17 и 18 июля, утонули три человека. Обнаружить пока удалось тело одного из них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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18 июля поступило сообщение о том, что в реке Лютога в районе села Урожайное утонул мужчина 1997 года рождения. Обнаружить его тело спасателям удалось только 19 июля в 12:10 по местному времени.

Второе ЧП на воде произошло на озере Малое Чибисанское в селе Озерское. 18 июля там перевернулась лодка с мужчиной. В воскресенье поиски утонувшего не дали результата. В понедельник, 19 июля, спасатели продолжили искать тело мужчины в озере.

Ещё один человек утонул в реке Макаровка. Как пишет ИА «Сахалин и Курилы», мужчина 1973 года рождения купался в состоянии алкогольного опьянения. Поиски его тела также пока не принесли результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в реке Апука Олюторского района 15 июля утонули двое мальчиков 11 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело.