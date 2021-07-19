Ульяновск, 19 июля, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с завершением дорожно-строительных работ продолжают снимать временные ограничения дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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В ведомстве отмечают, что в штатный режим работы возвращается движение на мостовом переходе через реку Сельдь на 196-м км федеральной автомобильной дороги А-151 Цивильск — Ульяновск. С 21 июня 2021 года в связи с ремонтом моста здесь действовало временное ограничение движения для грузовых машин массой более 20 тонн.

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В управлении также сообщают, что на данном участке демонтированы дорожные знаки ограничения скорости 50 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском и Мелекесском районах Ульяновской области дорожники демонтировали знаки временного ограничения скорости 50 км/ч на пяти участках подъезда к Самаре от дороги Казань — Буинск — Ульяновск.