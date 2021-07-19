Владивосток, 19 июля, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Независимый топливный союз (НТС) предложил ввести субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток железнодорожным транспортом — письмо с такой инициативой уже направлено министру энергетики Николаю Шульгинову и министру финансов Антону Силуанову, пишут «Известия».

Топливо

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Отмечается, что в дальневосточных регионах самые высокие цены на топливо в России, а субсидирование позволит сократить издержки бизнеса на транспортировку и уменьшить стоимость продукции.

Издание сообщает, что Минэнерго РФ уже дорабатывает совместный проект постановления правительства по объемам субсидирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский топливный союз (АТС) обеспокоен всё более повышающимися оптовыми ценами моторного топлива, недобросовестностью вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) и бездействием регуляторов. В условиях, когда независимые участники топливного рынка разоряются, общественный совет при управлении ФАС по Алтайскому краю направил обращение АТС председателю общественного совета ФАС РФ Андрею Шаронову.