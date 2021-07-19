Тверь, 19 июля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В арбитраж Тверской области поступил иск о несостоятельности, адресованный МУП «Кувшиновский водоканал». Налоговый орган вменяет ответчику многомиллионные долги по налогам и сборам. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление подано 16 июля 2021 года межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Тверской области, в которой ответчик состоит на учёте. Претензии составляют 22 899 917,44 рубля. Прочие детали дела пока не сообщались.