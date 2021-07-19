Ульяновск, 19 июля, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Ульяновской в условиях пандемии коронавируса области растёт число контактных лиц, которые попадают под наблюдение. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве отмечают, что с начала пандемии в регионе провели 1 016 738 лабораторных исследований на заражение SARS-CoV-2, обследованы 974 713 человек.

В настоящее время под наблюдением находится 14 336 человек. Напомним, сутками ранее под наблюдением были 13 898 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 62 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 58 441 пациент, скончались 1845 пациентов.