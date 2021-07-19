Омская область получила более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Омск, 19 июля, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Более 50 тысяч вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V») поступило в Омскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в региональном министерстве здравоохранения.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вакцинация
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16 июля регион получил 8700 единиц, в воскресенье еще 44 400. Часть препарата уже передали в прививочные пункты региона, процесс распределения продолжается.
Вакцина направляется в городские и сельские больницы, в том числе в отдалённые районы.
Напомним, по состоянию на 18 июля в Омской области выявлено 56 443 носителя коронавируса, выздоровели 43 294 человека, скончались 1600 ковид-пациентов.