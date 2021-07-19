Ульяновск, 19 июля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается суточный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

По оперативной информации, за 18 июля в Ульяновской области официально подтверждено 253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что суточный прирост происходит со 2 июля, на тот момент за сутки было лабораторно выявлено 138 носителей SARS-CoV-2. С 9 июля каждый сутки подтверждается свыше 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 июля выявлено 246.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ульяновске в летних лагерях стартует третья смена, за это время отдохнут свыше 350 детей. В мэрии отмечают, что между сменами в загородных лагерях проводится усиленная дезинфекция всех помещений и территории отменены «родительские дни», а все сотрудники находятся в лагерях без выездов.