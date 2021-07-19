Село Сакмара, Оренбургская область, 19 июля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Сакмарском районе двое мужчин избили лопатой хорька, который, как оказалось, является домашним животным. По факту жестокого обращения проводится проверка. Об сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

По данным ведомства, занимающийся птицеводством житель села после нескольких дней отсутствия по прибытии обнаружил на территории хозяйства десяток мертвых и истерзанных кур. Также фермер заметил хорька, который бегал по площадке хозяйства. Вместе с товарищем мужчина пытался поймать животное, думая о том, что он виновен в смерти птицы. В ходе попыток поймать хорька они нанесли ему несколько ударов лопатой.

Спасли зверя подоспевшие соседи. Молодые люди объяснили, что этот хорёк — их домашнее животное, и обратились в полицию.