Токио, 19 июля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. По меньшей мере с 21 человек контактировал с носителями коронавируса, выявленными в Олимпийской деревне в Токио, 19 июля сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады-2020.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В организации не стали обнародовать личные сведения этих людей. Ранее в Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) объявили, что двое спортсменов олимпийской сборной ЮАР, а также видеоаналитик национальной команды, заразились коронавирусом в Олимпийской деревне.

По информации агентства Kyodo, общее число подтвержденных фактов инфицирования SARS-CoV-2 среди лиц, участвующих в проведении Олимпиады-2020, достигло 58.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля телеканал CNN передал информацию о том, что в Токио продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.