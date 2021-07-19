Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре ранним утром 18 июля упала плита ограждения технического этажа многоэтажки №10 по проспекту Московскому. По счастливой случайности никто не пострадал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

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Эксперты обследовали конструктив верхних этажей, а также вторую находящуюся рядом плиту ограждения.

Работы по обследованию дома в десять этажей продолжаются, но, по предварительным данным, его конструктиву ничто не угрожает — эксперты заверяют, что вторая плита ограждения технического этажа рядом с рухнувшей опасности не представляет, но управляющей компании было рекомендовано укрепить эту плиту со стороны чердака.

По предварительным заключениям, обрушение могло произойти из-за прикреплённых к плите кабелей, которые шли со стороны соседнего дома. Многолетние колебания кабелей и могли привести к обрушению, но пока это только гипотеза — работа экспертной комиссии продолжается.

Дом был построен в 1989 году, пишет KOMSAGRAM на своей странице в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, жители печально известного дома из микрорайона Северный, 39 в Чите, который наклонился уже более чем на 50 сантиметров, развесили плакаты с надписью SOS и написали на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.