Якутск, 19 июля, 2021, 05:59 — ИА Регнум. По мнению замруководителя Рослесхоза Якутии Александра Агафонова задымленность в населённых пунктах будет продолжаться, пока остановленный пожар не продымится полностью по кромке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в оперативном штабе республики.

(сс) skeeze Лесной пожар

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По метеонаблюдениям за 150 лет, такой засушливой погоды в Якутии не было — с апреля в республике практически нет дождей. Дефицит осадков усугубил обстановку с лесными пожарами.

«Это данность, которая у нас сегодня есть. Поэтому обращаюсь к гражданам: понятно, что ситуация сложная, но делается все возможное, чтобы стабилизировать обстановку», — сказал Агафонов.

В оперштабе предупредили, что в связи с изменением направления ветра, со стороны юго-востока на город Мирный надвигается сильное задымление от пожаров в Сунтарском муниципалитете. Власти рекомендуют по возможности вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и жителей, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей.

Отмечается, что за минувшие сутки ликвидировано 16 лесных пожаров на территории свыше 94 тысяч га.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутск и ещё 60 населённых пунктов находятся в зоне задымленности от лесных пожаров.