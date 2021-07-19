Южно-Сахалинск, 19 июля, 2021, 05:34 — ИА Регнум. На Сахалине в Углегорском районе ведутся работы по ликвидации последствий схода породы в долину реки Жёлтая. На месте по поручению губернатора Валерия Лимаренко работает заместитель председателя правительства островного региона Владимир Сидоренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в правительстве области.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Ликвидация последствий схода породы в реку Жёлтая на Сахалине

Читайте также: На Сахалине угольно-политический скандал — СМИ рассказали слишком много?

Глава региона держит ситуацию на личном контроле. В понедельник 19 июля он провёл специально совещание.

В настоящее время на месте происшествия ведётся сооружение обводного канала протяженностью около 500 м, для того что бы в месте схода породы не скапливалась вода. Канал планируют углубить, чтобы не допустить подмывания породы.

Сообщается, что угрозы для жителей нет.

В районе введён режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Углегорске разгорелся скандал вокруг местного СМИ «Углегорские новости», Восточной горнорудной компании и местной администрации. 14 июля бизнесмены и чиновники сделали всё возможное, чтобы сорвать выпуск очередного номера газеты, а главного редактора «Углегорских новостей» Зинаиду Макарову спешно уволили.

Отметим, что реакция региональных властей на сход породы в долину реки Жёлтая последовала только после широкого резонанса в областных и федеральных СМИ.