Москва, 19 июля, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода сохранится в начале предстоящей недели на юге европейской части России. Об этом 18 июля рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

В Южном федеральном округе температура воздуха днём составит до +40 градусов и выше. В Краснодарском крае днём ожидается +39…+40 градусов, в Ростовской области воздух прогреется до +40…+41 градуса, в Астраханской области, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае столбики термометров днём поднимутся до +40…+42 градусов. В Калмыкии ожидается рекордная для юга России температура +42…+44 градуса.

Чуть прохладнее погода ожидается в начале предстоящей недели в Крыму, здесь температура воздуха днём составит +35…+38 градусов. Этот показатель выше климатической нормы на семь градусов. В Тамбовской и Липецкой областях 19 июля воздух прогреется до +35 градусов. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в начале недели тоже будет жарко, до +38 градусов.

По словам Вильфанда, аномально высокая температура сохранится в указанных регионах в первой половине предстоящей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Европейской части России ожидается существенное понижение температуры воздуха.