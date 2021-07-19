Хабаровск, 19 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Подведены итоги дистанционного отбора Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2021». Хабаровский край в очном этапе конкурса представят 46 участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Конкурс управленцев «Лидеры России»

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Из конкурсантов от региона наибольшее количество финалистов прошло по треку «Бизнес и промышленность» — 26 человек. Ещё 15 человек выбрали компетенции «Государственное управление». По одному участнику в треках «Информационные технологии», «Культура» и «Наука». Два участника — в треке «Здравоохранение».

Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них семь региональных финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление», пять финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и один онлайн-финал для трека «Международный».

Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России». 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками — ведущими управленцами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, общее собрание клуба лидеров России «Эльбрус» состоялось 15 июля в Москве. На нем победители и финалисты флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» — подвели итоги работы клуба за 3 года. В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.