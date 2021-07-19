Соединённые Штаты Америки, , 05:03 — REGNUM Встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не указана в рабочем графике госсекретаря США Энтони Блинкена. График главы Госдепа США был опубликован 18 июля пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Протест в Белоруссии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля и в ходе своего выступления перед представителями белорусской диаспоры заявила, что у неё на 19 июля запланированы встречи с президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём США Блинкеном. Однако лидер белорусской оппозиции уточнила, что пока не может точно подтвердить, состоится ли встреча в назначенное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тихановская, по её словам, не собирается баллотироваться на пост президента Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции пояснила, что с такой задачей гораздо лучше справятся профессиональные менеджеры и управленцы, которых достаточно в стране.

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