Вашингтон, 19 июля, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не указана в рабочем графике госсекретаря США Энтони Блинкена. График главы Госдепа США был опубликован 18 июля пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля и в ходе своего выступления перед представителями белорусской диаспоры заявила, что у неё на 19 июля запланированы встречи с президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём США Блинкеном. Однако лидер белорусской оппозиции уточнила, что пока не может точно подтвердить, состоится ли встреча в назначенное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тихановская, по её словам, не собирается баллотироваться на пост президента Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции пояснила, что с такой задачей гораздо лучше справятся профессиональные менеджеры и управленцы, которых достаточно в стране.