Токио, , 05:00 — REGNUM Встреча премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина пройдет в день открытия летних Олимпийских игр в Токио 23 июля. Об этом 19 июля сообщает издание Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие будет посвящено теме так называемых «женщин для утешения» — жительницах Китая и Кореи, которые пострадали от сексуального насилия со стороны японских военных в период Второй мировой войны. Кроме того, в переговорах может быть затронута проблема принуждения корейских работников к подневольному труду в те же годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года состоялась встреча главного секретаря японского правительства Кацунобу Като и посла Южной Кореи в Токио Нам Гван Пхё. В ходе мероприятия южнокорейский дипломат призвал принять соответствующие меры в отношении исков в адрес Японии, поданных пострадавшими от принудительной трудовой мобилизации в эпоху Второй мировой войны.

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