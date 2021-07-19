Владивосток, 19 июля, 2021, 04:54 — ИА Регнум. В Уссурийске утром 19 июля на улице Некрасова загорелся автомобиль скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по Приморью.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

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Спустя 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные — горел автомобиль марки «УАЗ». За 15 минут автомобиль потушили. Пострадавших нет.

В соцсетях пишут, что это старая «буханка», относится к больнице Михайловского района.

Причины возгорания автомобиля устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 автомобилей скорой помощи и 130 школьных автобусов в рамках государственной программы обновления парка машин произведёт Ульяновский автомобильный завод.