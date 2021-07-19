Благовещенск, 19 июля, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В Приамурье бизнес столкнулся с нехваткой вакцины от COVID-19. Сотрудники предприятий, которые обязаны вакцинироваться в срок до 1 августа, не успеют привиться. Уполномоченный по защите прав бизнеса в области Борис Белобородов обратился к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Ольге Кургановой с просьбой сдвинуть сроки обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг, об этом 19 июля сообщается на официальном сайте бизнес-омбудсмена.

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До 1 августа обязаны привиться работники предприятий торговли, общепита, фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты, многофункциональных центров, транспорта и такси, учреждений культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг, почтовых отделений, офисов и курьеры. За невыполнение постановления регионального управления Роспотребнадзора предпринимателям грозят штрафы или приостановление деятельности.

«Мы столкнулись с закрытием мобильных пунктов вакцинации в регионе, очередями в поликлиниках из-за ожидания поставок вакцины, что затрудняет исполнение постановления в указанные сроки», — отметил бизнес-омбудсмен.

Белобородо попросил Роспотребнадзор установить новый разумный срок обязательной вакцинации для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования ученых Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%, об этом директор института Арег Тотолян рассказал в интервью журналистам телеканала «Россия 1».