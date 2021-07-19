Владивосток, 19 июля, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Во Владивостоке 18 июля в 23:42 по местному времени на пульт пожарной охраны поступило сообщение в пожаре на улице Борисенко — горел большой склад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Во Владивостоке сгорел склад

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Через восемь минут прибыли первые пожарные подразделения. Из ворот складских помещений шел густой дым. Горела кровля и хранящиеся внутри склада стройматериалы, сантехника и автозапчасти. Частично обрушилась кровля здания. Возникла угроза перехода огня на соседние строения.

В 02:18 пожарные локализовали пожар, а в 02:26 ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Пострадавших на пожаре нет. К тушению были привлечены 49 человек личного состава и 14 единиц техники.

Утром 19 июля ещё продолжалась проливка конструкций и осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске за двое суток произошло два крупных пожара. Горели склад, из которого удалось вынести 20 газовых баллонов, и старые сараи.