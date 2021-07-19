Москва, 19 июля, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Предупреждение ритейлерам о возможном повышении цен на свою продукцию с августа сделали производители хлеба. Об этом 18 июля сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на сеть супермаркетов «Верный».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

По данным издания, производители хлеба планируют с августа повысить цену на свою продукцию на 7−12%. Рост цены хлебозаводы обосновывают подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. В частности, указывается, что маргарин подорожал на 38%, сахар на 9%, а упаковочный материал — на рекордные 40%.

Кроме того, отмечается, что на себестоимость хлеба повлиял дефицит персонала в данной отрасли. Хлебозаводы были вынуждены повысить заработную плату оставшимся работникам, это, в свою очередь, сказалось на конечной цене продукции.

При этом уточняется, что в Минсельхозе не ожидают «существенного повышения цен» на продукцию хлебозаводов. По данным ведомства, сырьё, необходимое для производства хлеба, подешевело. По данным Минсельхоза, цена пшеницы третьего и четвертого классов понизилась на 7,2% и 5,9% соответственно в связи с введением таможенных пошлин. Также указывается, что хлебопекарные предприятия получают господдержку в виде субсидий, которая предоставляется с целью удержания цены на хлеб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей России предупредили о возможном росте цен к осени на незаменимые продукты питания.