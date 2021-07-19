Владивосток, , 04:17 — REGNUM В правительстве Приморья новое кадровое назначение — губернатор Олег Кожемяко 19 июля представил нового заместителя председателя правительства региона.

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«С 20 июля курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма в крае будет руководитель регионального агентства проектного управления Николай Стецко», — пишет телеграм-канал «Правительство Приморского края».

Известно, что новый зампред — выпускник ДВФУ и победитель конкурса «Лидеры России». Родом из Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, уйти в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова попросил лично президент Зеленский, и министр, «как человек достойный и мудрый», это мгновенно сделал, сообщил 14 июля журналист Дмитрий Гордон.