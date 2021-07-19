Якутск, 19 июля, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Столица Якутии и ещё 60 населённых пунктов находятся в зоне задымленности от лесных пожаров, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Лесной пожар

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По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по республике Ксении Рахматулиной, ежедневно увеличивается число населённых пунктов, которые затянуты смогом от природных пожаров.

«Из-за действующих природных пожаров 60 населенных пунктов и Якутск находятся в зоне задымленности. Специалисты всех служб продолжают лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. В Якутске из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного района. Там сейчас ведётся тушение пожара возле Магараса», — добавила Рахматулина.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Якутии Айсена Николаева, все доступные силы и средства задействованы в тушении лесных пожаров. Благодаря усилиям якутских спасателей, а также федеральных ведомств удалось потушить большую часть пожаров.

Смог над Якутском настолько густой, что 18 июля власти были вынуждены приостановить движение плавсредств по реке Лена, а аэропорт прекратил отправлять и принимать авиарейсы.