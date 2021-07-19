Киев, 19 июля, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих жителей Украины прокомментировал депутат Верховной Рады Илья Кива 18 июля в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Как казаки кулеш варили». Реж. Владимир Дахно. 1967. СССР Украина

Кива отметил, что, по данным ЮНИСЕФ, Украина заняла первое место среди стран Европы по общему числу людей, которые испытывают нехватку продуктов питания. Всего на Украине голодает около 1,1 млн человек.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты», — так прокомментировал опубликованную ЮНИСЕФ информацию депутат Рады, уточнив, что Украина является самой недоедающей страной в Европе.

Также в отчёте ЮНИСЕФ указано, что на Украине нехватку еды испытывают около 9,8 млн граждан. Ещё более миллиона жителей страны вынуждены пропускать приёмы пищи, это на 200 тыс. человек больше, чем указывалось во время предыдущих исследований Детского фонда ООН.

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