Москва, 19 июля, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал недействительным приказ Минпромторга России от 7 июля 2020 года, которым ведомство исключило проект краснодарской компании «Апшеронск» из реестра приоритетных инвестиционных проектов. Министерство обязали «устранить допущенное нарушение прав и законных интересов АО ПДК «Апшеронск» в течение 30 дней со дня вступления судебного акта в законную силу». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Инвестиции

Также с министерства в пользу истца взысканы расходы по уплате госпошлины — 3 тыс. рублей.

Подаче иска предшествовало исключение Минпромторгом РФ проекта лесопромышленной компании, работавшей в своей сфере с 1959 года, из списка приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Проект был включен в реестр в 2009 году. До обжалования действий федерального ведомства компания обжаловала схожий документ от краевого министерства природных ресурсов.

Напомним, многомиллиардный иск к комплексу «Апшеронск» в июле 2021 года также подала госкорпорации «ВЭБ.РФ». Речь идёт о 13,7 млрд рублей. Судья Мороз оставила иск без движения до 13 августа 2021 года, предложив истцу «представить доказательство направления претензионного письма на юридический адрес ответчика».