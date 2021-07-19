Хабаровск, 19 июля, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 17 июля вылетел в зону затопления населённых пунктов Верхнебуреинского района. Он осмотрел оказавшуюся в воде территорию, встретился с эвакуированными в Новый Ургал людьми и провёл заседание КЧС, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Наводнение, Хабаровский край, июль 2021 год

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«Мы оперативно выделим необходимые средства из резервного фонда правительства Хабаровского края. Сосредоточимся на восстановлении мостов, ремонте социальных объектов и выплатах компенсаций тем жителям района, жильё и имущество которых пострадало. Очевидно, что ущерб серьёзный. Поэтому для ликвидации последствий стихийного бедствия в понедельник будет введен режим ЧС на краевом уровне. Также мы обратимся за поддержкой в правительство РФ», — сказал по итогам рабочей поездки Дегтярев.

Ливневые дожди спровоцировали резкий подъём воды в реке Бурее и нескольких горных реках. Размыты дороги, разрушены пять мостов.

В первую очередь необходимо восстановить транспортную доступность — построить новые мосты через реки Ургал и Умальту. На это потребуется около 100 млн рублей.

Под водой практически полностью оказались дома в поселках Усть-Ургал и Ургал-1, в которых живут 218 человек. Большинство из них были эвакуированы в пункт временного размещения в Новом Ургале. Часть людей на время разместились у своих родственников в населенных пунктах, не задетых стихией.

«15 июля был побит рекорд 1975 года — вода поднялась на метр выше, чем тогда. В тот раз в зону паводка попал только Усть-Ургал, но его не затапливало целиком. Сейчас вода начала постепенно спадать, однако пока трудно сказать, когда она уйдет полностью», — пояснил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

На помощь в затопленный район отправились спасатели и сотрудники МЧС — около 80 человек. Также из регионального резерва выделены плавсредства, мотопомпы и тепловые пушки.

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Как сообщало ИА REGNUM, за два дня в Верхнебуреинском районе выпало до 170 мм осадков — более 80% месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. Подъем уровня воды продолжается. По данным метеостанции у села Усть-Нимана ранним утром 16 июля уровень воды в реке Бурее достиг 1014 м, неблагоприятным уровнем считается 850 сантиметров, опасный начинается с 1100 см.