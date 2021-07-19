Берлин, 19 июля, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Три человека погибли, один пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом 18 июля сообщило издание Der Spiegel.

Легкомоторный самолет

Крушение воздушного судна произошло около 16:45 по местному времени в районе Анхальт-Биттерфельд возле аэродрома в Реннерице. На борту самолёта помимо пилота находились трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Двое подростков и 55-летний пилот погибли на месте. Один пострадавший доставлен в больницу на вертолёте медицинской службы, состояние подростка оценивается врачами как тяжёлое.

Расследованием причин и обстоятельств аварии занимается федеральное управление гражданской авиации. Отмечается, что аэродром принадлежит планерному клубу, место аварии будет оцеплено полицией в течение суток.