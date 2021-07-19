Владивосток, 19 июля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 20 июля 2021 года планирует рассмотреть иск управления муниципальной собственности Владивостока к ООО «Самоцвет», с которого пытаются взыскать долг по аренде земельного участка площадью 11 443 кв. м. Среди собственников компании-ответчика фигурирует Ирина Герасименко, данные которой совпадают с данными супруги губернатора Приморского края Олега Кожемяко, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Иск был подан в ноябре 2020 года. В споре речь идёт «о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка от 05.08.2000 года №001318 (земельный участок с кадастровым номером 25:28:0010302:04, площадью 11 443 кв. м., расположенного в районе площади Баляева Владивостока) в размере 6 837 105,25 рубля, пеню в размере 1 451 222,62 рубля». Ответчик иск не признает, утверждая, что «с учётом изменения кадастровой стоимости земельного участка и совокупности всех приведенных арендатором оплат, недоимка по арендным платежам отсутствует».

В то же время в начале июля 2021 года судом с этой же фирмы был взыскан другой долг — 217 994 рубля 81 копейка. Управление требовало 53 979 518 рублей 57 копеек. В основе спора лежал договор аренды от 2004 года на земельный участок с кадастровым номером 25:28:010038:68, расположенный на улице Адмирала Невельского, 4, предоставленный для использования в целях реконструкции и дальнейшей эксплуатации рынка.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Самоцвет» учреждено для управления недвижимым имуществом в апреле 2000 года. Ирине Герасименко в компании с 2009 года принадлежит 31% доли. Среди собственников также директор Андрей Мавлеев, Ольга Кравченко, чьи данные совпадают с данными сестры Олега Кожемяко, и Сергей Бойко.

Ранее фирма «Самоцвет» владела долей в компании «Карусель», среди совладельцев которой отметился и Олег Кожемяко. Общество было ликвидировано в 2004 году.

Напомним, бизнес-активы на сегодня есть не только у супруги губернатора, но и у его сына Никиты. Кожемяко-младший имеет доли в десятке компаний из разных регионов, а в 2020 году обзавелся активом в Калужской области.

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