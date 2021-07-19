Вашингтон, 19 июля, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Не менее трех человек были найдены мертвыми в трейлере на юге американского штата Мичиган. Об этом 18 июля передал телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Greg Gjerdingen Дом на колесах

Их тела обнаружили на площадке рядом с местом проведения фестиваля кантри-музыки. По предварительной версии, причиной смерти людей могло стать отравление угарным газом, который выделялся генератором, расположенным недалеко от фургона.

В автоприцепе также находились двое мужчин, которые были в бессознательном состоянии. Их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в городе Перечин Закарпатской области Украины из-за отравления угарным газом погиб рабочий предприятия «Лесохимкомбинат». Еще четверо отравившихся сотрудников завода были госпитализированы.