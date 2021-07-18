Волгоград, 19 июля, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Волгоградской области признал за православным приходом права собственности на здание церкви 1915 года постройки. Истец просил применить в деле пункт о приобретательной давности. Решение судьи Машлыкина ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Речь шла об объекте «Домовая церковь Лапшиных (Параскевы Пятницы), которая расположена на улице Никитина, 119б в Волгограде. Здание «Пятницкой церкви» имеет площадь 719,4 кв. м.

Решение в полном объёме будет изготовлено не позднее 21 июля 2021 года.

Дело начали слушать в феврале 2021 года. Ответчиком в нём выступало федеральное государственное казённое учреждение «Северо-кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России. Третьими лицами в споре фигурировали комитет по культуре Волгоградской области, администрации Кировского района г. Волгограда, администрация области, управление Росреестра по Волгоградской области, мэрия и комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Напомним, в Карачаево-Черкесии также назначен суд, истцом в котором выступает православный приход. Спор ведётся за права на самострой.