Токио, 19 июля, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Тела еще троих жертв оползня, который сошел 3 июля в японском городе Атами в префектуре Сидзуока, обнаружили спасатели. Об этом 18 июля передал телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

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Общее число жертв случившегося достигло 18. Еще не менее 12 человек числятся в списках пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в результате схода оползня в индийском городе Мумбаи (штат Махараштра) погибли по меньшей мере 25 человек.