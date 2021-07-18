Мумбаи, Индия, 19 июля, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Не менее 25 человек стали жертвами схода оползня в индийском городе Мумбаи (штат Махараштра), 18 июля сообщило издание The Hindustan Times со ссылкой на власти страны.

Rajesh Rathod Мумбаи

Ранее сообщалось о 15 погибших из-за обрушения стен в городских трущобах. Смещение грунта вызвано обильными дождями, которые прошли над регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Касансайском районе Наманганской области Узбекистана произошел сход оползня, который унес жизни восьми человек.