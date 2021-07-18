Брюссель, 19 июля, 2021, 01:46 — ИА Регнум. По меньшей мере 31 человек погиб из-за наводнений, обрушившихся на Бельгию. Об этом 18 июля передал телеканал RTBF со ссылкой на федеральный кризисный центр.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

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Ранее сообщалось о 23 жертвах стихии. Еще 163 человека считаются пропавшими без вести. Отмечается, что спасательная операция завершена и проводятся только поисковые работы. В центре также добавили, что наводнения больше не угрожают Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийские власти объявили 20 июля днем национального траура по погибшим в ходе наводнений в стране.