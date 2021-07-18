Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Информация о столкновении двух боевых кораблей на Неве в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Об этом 17 июля сообщили журналистам в пресс-службе Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсветка кораблей Военно-морского флота России в честь Дня Военно-морского флота

Видеозапись со стоящими близко друг к другу кораблями опубликовал один из пользователей в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что задействованные в репетиции военно-морского парада боевые корабли могли столкнуться на реке Нева из-за сильного ветра.

В Главном командовании ВМФ отметили, что ветер никоим образом не повлиял на стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли во время рейда отрабатывали безопасный отход от места стоянки, никаких происшествий не зафиксировано, все суда надёжно закреплены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в небе и на воде в Санкт-Петербурге прошла первая совместная дневная репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. В ней приняли участие надводные корабли, катера и подводные лодки на Неве и на Кронштадтском рейде в Финском заливе, а также самолеты и вертолеты морской авиации.