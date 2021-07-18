На юго-западе Нигерии более десяти человек погибли при ДТП
Абуджа, 19 июля, 2021, 01:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей, стали жертвами столкновения двух автомобилей на юго-западе Нигерии. Об этом 18 июля сообщило издание Punch со ссылкой на службу безопасности дорожного движения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авария
ДТП произошло 18 июля на трассе Ипету — Иджеса-Илеса в штате Осун. В результате аварии также пострадали четверо человек, которые были госпитализированы.
Согласно расследованию властей, к инциденту привела неосторожность водителей транспортных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля не менее 23 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в 100 км к северу от города Абиджан на юге Кот-д'Ивуара.