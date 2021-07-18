Мадрид, 19 июля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. 22-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии по футболу Диогу Далот входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала». На футболиста претендует лично новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. 18 июля об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

RonnyK «Реал Мадрид»

В прошедшем сезоне Диогу Далот, выступал за «Милан» на правах аренды, сыграл в 33-х матчах во всех турнирах (Серия А, Лига Европы УЕФА, Кубок Италии), в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Со сборной Португалии Далот дошел до 1/8 финала Чемпионата Европы 2020. В матче с Бельгией футболист провел на поле все 90 минут.

Текущее соглашение Диогу Далота с «манкунианцами» рассчитано до середины 2023 года. Стоимость португальского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Диогу Далота у «Порту» 1 июля 2018 года за 22 миллиона евро.