Самара, 19 июля, 2021, 00:43 — ИА Регнум. 22-летний российский вратарь Иван Ломаев, выступающий за самарские «Крылья Советов» может продолжить карьеру в московском «Спартаке». «Красно-белые» рассматривают Ломаева в качестве замены Селихову, который, получив очередную травму, выбыл на три месяца. Об этом 18 июля сообщил портал transfermarkt.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

В прошедшем сезоне Иван Ломаев принял участие в шестнадцати турах Футбольной Национальной Лиги 2020/21 и четырех матчах Кубка России, в которых суммарно пропустил двенадцать мячей.

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает российского голкипера в 800 тысяч евро. Соглашение Ломаева с самарскими «Крыльями Советов» рассчитано еще на два сезона.