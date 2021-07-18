Аддис-Абеба, 19 июля, 2021, 00:40 — ИА Регнум. В общей сложности 13 человек пропали без вести из-за опрокидывания лодки в эфиопском штате Амхара на севере страны, 18 июля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на региональную полицию.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Инцидент произошел 17 июля на озере Тана. В лодке находились 13 пассажиров и крупный груз. Ведется поисково-спасательная операция, и начато расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на озере Танганьика на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) опрокинулась лодка с людьми. В результате происшествия погибли 19 человек.