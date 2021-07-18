Москва, 19 июля, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы в Центральном федеральном округе к 22 июля. Об этом 18 июля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

По словам специалиста, начиная с 19 июля начнут меняться циркуляция и режим погоды в центре Европейской части России. В начале предстоящей недели впервые за много дней ожидается облачная погода, температура воздуха не поднимется выше +30 градусов. Кроме того, 19 и 20 июля ожидаются дожди.

Начиная с 21 июля температурный фон будет в пределах климатической нормы, около +23… +25 градусов. На следующий день, 22 июля, температура воздуха составит +17… +20 градусов, что ниже климатической нормы.

«Температура 22−24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же, в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары», — пояснил Вильфанд.

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