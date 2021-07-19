Москва, 19 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Раздел с актуальными вакансиями начал работать на сайте центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом 19 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Газета с вакансиями

Предполагается, что эта мера позволит соискателям трудоустраиваться на территории Москвы в предприятия малого и среднего бизнеса столицы, минуя рекрутинговые агентства и порталы по поиску работы. На данный момент на портале опубликованы объявления по таким вакансиям, как контент-менеджер, веб-дизайнер, маркетолог, финансовый аналитик, разработчик 1C, ведущий бухгалтер, флорист, руководитель отдела маркетинга, менеджер отдела продаж и удаленный помощник.

«Сегодня в Москве 772 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Партнеры центра развития карьеры — это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом», — сказала Сергунина.