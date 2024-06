Монтрёй, Франция, 19 июля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Компания Ubisoft завтра, 19 июля 2021 года, представит совершенно новую игру по франшизе Tom Clancy. Об этом компания сообщила 18 июля на своей twitter-странице.

Sergey Galyonkin Ubisoft

Некоторые поклонники Splinter Cell сразу же предположили, что Ubisoft анонсирует новую игру серии, однако, как отметили многие СМИ, вероятнее всего, компания раскроет подробности об игре Tom Clancy's The Division Heartland, о которой она впервые рассказала в мае 2021 года.

Стоит отметить, что некоторые журналисты предположили, что французский разработчик может вернуться к игре Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. В пользу этой теории говорит фраза «things are going to get wild» в посте.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1416789864272613376

Напомним, Tom Clancy's The Division Heartland будет представлять собой бесплатную массовую многопользовательскую ролевую игру во вселенной The Division. Разработкой новой игры серии Splinter Cell для устройств виртуальной реальности сейчас занимается студия Red Storm, которая также реализует проект The Division Heartland.